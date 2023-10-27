У Луцьку підліток вистрелив із пістолета після конфлікту
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У Луцьку 17-річний хлопець під час конфлікту зі знайомим здійснив кілька пострілів у землю зі зброї. Про це УНН повідомляє з посиланням на патрульну поліцію України.
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“Учора, близько 21-ї години, Луцькі патрульні отримали повідомлення про те, що на бульварі Дружби Народів хлопець здійснив кілька пострілів зі зброї”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
На місце події одразу відправили кілька екіпажів патрульних.
Поліцейські встановили, що у чоловіка, який їх і викликав, виник конфлікт із "наглядно знайомим". Опонент дістав із верхнього одягу предмет схожий на пістолет та здійснив кілька пострілів у землю, після чого втік з місця конфлікту.
Правоохоронці встановили особу хлопця, який погрожував вогнепальною зброєю. Ним виявився 17-річний місцевий житель.
“Патрульні відправилися на обстеження прилеглої території та невдовзі виявили молодого хлопця, який підходив за описом, але вже змінив одяг. Він розповів патрульним подробиці ситуації, яка відбулася та де залишив пістолет. Тож інспектори відшукали зброю та викликали слідчо-оперативну групу для надання кваліфікації діям хлопця”, — інформує поліція.
Доповнення
У Києві чоловік влаштував стрілянину, посварившись з дружиною через розлучення.