В Луганске студента посадили на шесть лет за проукраинские взгляды
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Боевики Орлоя почти год назад незаконно лишили свободы Сергея Русинова, студента из проукраинскими взглядами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Восточную правозащитную группу" в Facebook.
Он не внесен в списки на обмен - о нем мало кто знает, но парень искренне верит и поддерживает Украину, отметила группа.
По данным группы, студента второго курса колледжа культуры и искусств задержали 24 августа 2018 в Луганске.
"Сергея задержали по статье 244 так называемого кодекса" ЛНР "- организация деятельности террористической группы. По словам так называемых следственных МГБ" ЛНР ", Сергей является организатором проукраинской террористической группы и активно придерживается проукраинской позиции", - говорится в сообщении.
Указывается, что так называемый суд "ЛНР" осудил Русинова на шесть лет лишения свободы и упрятал в Славяносербской колонии №60.
По информации Восточной правозащитной группы, парень просто был активным пользователем в социальных сетях и ругательствами поддерживал проукраинские посты. Также сообщается, что он не внесен в списки на обмен - "о нем мало кто знает, но парень искренне верит и поддерживает Украину".
В связи с этим правозащитники призывают руководство страны требовать от оккупантов списки граждан Украины среди жителей ОРДЛО, задержанных с мая 2014 до сих пор, которые сейчас находятся в местах лишения свободы неподконтрольных Украины территориях.
Напомним, в Луганской области организатора "референдума" 2014 года засудили на 5 лет условно.