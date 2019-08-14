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В Луганске студента посадили на шесть лет за проукраинские взгляды

В Луганске студента посадили на шесть лет за проукраинские взгляды

Киев  •  УНН

 • 13767 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Боевики Орлоя почти год назад незаконно лишили свободы Сергея Русинова, студента из проукраинскими взглядами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Восточную правозащитную группу" в Facebook.

Он не внесен в списки на обмен - о нем мало кто знает, но парень искренне верит и поддерживает Украину, отметила группа.

По данным группы, студента второго курса колледжа культуры и искусств задержали 24 августа 2018 в Луганске.

"Сергея задержали по статье 244 так называемого кодекса" ЛНР "- организация деятельности террористической группы. По словам так называемых следственных МГБ" ЛНР ", Сергей является организатором проукраинской террористической группы и активно придерживается проукраинской позиции", - говорится в сообщении.

Указывается, что так называемый суд "ЛНР" осудил Русинова на шесть лет лишения свободы и упрятал в Славяносербской колонии №60.

По информации Восточной правозащитной группы, парень просто был активным пользователем в социальных сетях и ругательствами поддерживал проукраинские посты. Также сообщается, что он не внесен в списки на обмен - "о нем мало кто знает, но парень искренне верит и поддерживает Украину".

В связи с этим правозащитники призывают руководство страны требовать от оккупантов списки граждан Украины среди жителей ОРДЛО, задержанных с мая 2014 до сих пор, которые сейчас находятся в местах лишения свободы неподконтрольных Украины территориях.

Напомним, в Луганской области организатора "референдума" 2014 года засудили на 5 лет условно.

Украинские Национальные Новости

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