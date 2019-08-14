У Луганську студента увʼязнили на шість років за проукраїнські погляди
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Бойовики ОРЛО майже рік тому незаконно позбавили волі Сергія Русинова, студента з проукраїнськими поглядами. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Східну правозахисну групу" у Facebook.
Він не внесений до списків на обмін - про нього мало хто знає, але хлопець щиро вірить і підтримує Україну, зазначила група.
За даними групи, студента другого курсу коледжу культури та мистецтв затримали 24 серпня 2018 року в Луганську.
"Сергія затримали за статтею 244 так званого кодексу "ЛНР" - організація діяльності терористичної групи. За словами так званих слідчих МДБ "ЛНР", Сергій є організатором проукраїнської терористичної групи й активно дотримується проукраїнської позиції", - йдеться в повідомленні.
Указується, що так званий суд "ЛНР" засудив Русинова на шість років позбавлення волі й запроторив до Словʼяносербської колонії №60.
За інформацією Східної правозахисної групи, хлопець просто був активним користувачем у соціальних мережах і лайками підтримував проукраїнські пости. Також повідомляється, що він не внесений до списків на обмін - "про нього мало хто знає, але хлопець щиро вірить і підтримує Україну".
У зв'язку з цим правозахисники закликають керівництво країни вимагати від окупантів списки громадян України з-поміж жителів ОРДЛО, затриманих з травня 2014 року дотепер, які зараз перебувають у місцях позбавлення волі на непідконтрольних Україні територіях.
Нагадаємо, на Луганщині організатора "референдуму" 2014 року засудили на 5 років умовно.