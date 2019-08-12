На Луганщині організатора "референдуму" 2014 року засудили на 5 років умовно

“Прокуратурою Луганської області підтримано публічне обвинувачення у кримінальному провадженні, розпочатому за матеріалами управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, стосовно громадянина України за фактом вчинення кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 110 КК України (умисні дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб, направлені на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України)”, — йдеться в повідомленні.

Прокурором було доведено, що у травні 2014 року житель смт Комишуваха Попаснянського району надав добровільну згоду на призначення себе “головою виборчої комісії” з організації та проведення так званого референдуму щодо підтримки “Акту про державну самостійність „ЛНР“” на території населеного пункту.

Згідно відведеній йому ролі в псевдореферендумі чоловік координував роботу “членів комісії” та надавав їм вказівки, консультував місцевих жителів, надавав інформацію до районної “виборчої комісії” про хід проведення “голосування” та кількість виборців, які проголосували, а також займався вирішенням інших організаційних питань щодо проведення “волевиявлення” на вказаній “виборчій дільниці”.

По завершенню незаконного “референдуму”, чоловік разом з іншими особами, стосовно яких є окремі кримінальні провадження, доправив підраховані “бюлетені” та “протокол” до так званої центральної виборчої комісії в м. Попасна.

Оскільки під час досудового розслідування обвинувачений повністю визнав свою провину, щиро розкаявся, активно сприяв розкриттю злочину та викриттю інших співучасників, між ним і прокурором укладено угоду про визнання винуватості.

Попаснянський районний суд Луганської області визнав чоловіка винним та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі із звільненням від відбування покарання з іспитовим строком.

Нагадаємо, до суду направлено обвинувальний акт стосовно “секретаря виборчої комісії” незаконного “референдуму” 2014 року в Станично-Луганському районі Луганської області.