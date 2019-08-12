На Луганщині організатора "референдуму" 2014 року засудили на 5 років умовно

ukru
22 березня, 04:30 • 61648 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 138467 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 161899 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 150646 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 226809 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 158479 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 194951 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 180734 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 130957 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 173787 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
3 м/с
24 %
756 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Британія посилить армію і готується ввести в Україну миротворчі війська

Британія посилить армію і готується ввести в Україну миротворчі війська

22 березня, 03:30 • 35321 перегляди
Тепло повернулося: синоптики дали прогноз на сьогодні

Тепло повернулося: синоптики дали прогноз на сьогодні

22 березня, 04:57 • 24860 перегляди
ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

22 березня, 06:13 • 78084 перегляди
Найбільше атак у Курській області: Генштаб оприлюднив карти бойових дій

Найбільше атак у Курській області: Генштаб оприлюднив карти бойових дій

22 березня, 06:54 • 50041 перегляди
Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

10:49 • 21246 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 146772 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 226803 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 194946 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 180730 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 148088 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

13:21 • 236 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

10:28 • 13182 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

09:57 • 7382 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

09:42 • 19103 перегляди
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 18:19 • 138462 перегляди
Актуальне
На Луганщині організатора "референдуму" 2014 року засудили на 5 років умовно

На Луганщині організатора "референдуму" 2014 року засудили на 5 років умовно

Київ • УНН

 • 7371 перегляди

КИЇВ. 12 серпня. УНН. За обвинуваченням прокуратури Луганської області ухвалено вирок організатору незаконного “референдуму” 2014 року. Про це УНН повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

“Прокуратурою Луганської області підтримано публічне обвинувачення у кримінальному провадженні, розпочатому за матеріалами управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, стосовно громадянина України за фактом вчинення кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 110 КК України (умисні дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб, направлені на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України)”, — йдеться в повідомленні.

Прокурором було доведено, що у травні 2014 року житель смт Комишуваха Попаснянського району надав добровільну згоду на призначення себе “головою виборчої комісії” з організації та проведення так званого референдуму щодо підтримки “Акту про державну самостійність „ЛНР“” на території населеного пункту.

Згідно відведеній йому ролі в псевдореферендумі чоловік координував роботу “членів комісії” та надавав їм вказівки, консультував місцевих жителів, надавав інформацію до районної “виборчої комісії” про хід проведення “голосування” та кількість виборців, які проголосували, а також займався вирішенням інших організаційних питань щодо проведення “волевиявлення” на вказаній “виборчій дільниці”.

По завершенню незаконного “референдуму”, чоловік разом з іншими особами, стосовно яких є окремі кримінальні провадження, доправив підраховані “бюлетені” та “протокол” до так званої центральної виборчої комісії в м. Попасна.

Оскільки під час досудового розслідування обвинувачений повністю визнав свою провину, щиро розкаявся, активно сприяв розкриттю злочину та викриттю інших співучасників, між ним і прокурором укладено угоду про визнання винуватості.

Попаснянський районний суд Луганської області визнав чоловіка винним та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі із звільненням від відбування покарання з іспитовим строком.

Нагадаємо, до суду направлено обвинувальний акт стосовно “секретаря виборчої комісії” незаконного “референдуму” 2014 року в Станично-Луганському районі Луганської області.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,232.40
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,995.33