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Псевдореферендум за "ЛНР": судитимуть "секретаря виборчої комісії"

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. До суду направлено обвинувальний акт стосовно "секретаря виборчої комісії" незаконного "референдуму" 2014 року в Станично-Луганському районі Луганської області. Про це повідомили у пресс-службі прокуратури в області, передає УНН.

За даними слідства, що в травні 2014 року мешканка Станично-Луганського району спільно з іншими особами організували та провели незаконний референдум на території села Плотина.

Згідно з функціями "секретаря виборчої комісії", підозрювана вела облік виборців, видавала "бюлетені", а також брала участь у підрахунку "голосів" та формування протоколу за результатами "голосування".

Підозрювана повністю визнала свою провину, щиро розкаялася, активно сприяла розкриттю злочину та викриттю інших співучасників. Між нею та прокурором укладено угоду про визнання винуватості.

"На даний час обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) з угодою про визнання винуватості затверджено та направлено до суду для розгляду по суті до Біловодського районного суду Луганської області", - зазначили у прокуратурі.

Обвинуваченій загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, у Луганській області вирок суду, яким організатора "референдуму" 2014 року засуджено до 7 років позбавлення волі, залишено без змін.

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