Вирок організатору "референдуму" за "ЛНР" залишили без змін

"Луганський апеляційний суд підтримав позицію прокуратури Луганської області та залишив без змін вирок Новоайдарського районного суду Луганської області, яким у квітні 2019 року визнано винним за ч. 2 ст. 110 КК України одного зі співорганізаторів незаконного референдуму на території м. Щастя Новоайдарського району", - йдеться в повідомлені.

За даними слідства, навесні 2014 року житель міста Щастя Новойдарського району за попередньою змовою з іншими особами, стосовно яких є окремі кримінальні провадження, брав активну участь в організації проведення мітингу на центральній площі міста, де агітували місцевих мешканців до участі в незаконному референдумі на підтримку "Акту про державну самостійність ЛНР".

При підготовці до псевдореферендуму чоловік, виконуючи доручення "голови територіальної виборчої комісії", займався організаційними питаннями, а саме: облаштуванням кабінок на "дільницях", доставкою скриньок, залученням людей до роботи "дільничних комісій". Під керівництвом та за сприяння засудженого так званий "референдум" відбувся у м. Щастя на двох "виборчих дільницях", які розміщувалися у приміщенні навчальних закладів. Після голосування за участі вказаної особи звірили протоколи, підрахували "бюлетені" та склали "кінцевий протокол" голосування.

"За результатами спеціального судового провадження на підставі зібраних беззаперечних доказів провини Новоайдарським районним судом Луганської області громадянина України заочно засуджено до 7 років позбавлення волі", - зазначили у ГПУ.

На даний час засуджений перебуває в розшуку.

Нагадаємо, у Луганській області у справі організаторки "референдуму" 2014 року направлено обвинувальний акт.