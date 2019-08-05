Приговор организатору "референдума" за "ЛНР" оставили без изменений

"Луганский апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры Луганской области и оставил без изменений приговор Новоайдарского районного суда Луганской области, которым в апреле 2019 года признан виновным по ч. 2 ст. 110 УК Украины один из организаторов незаконного референдума на территории г. Счастье Новоайдарского района", - говорится в сообщении.

По данным следствия, весной 2014 года житель города Счастье Новойдарського района по предварительному сговору с другими лицами, в отношении которых есть отдельные уголовные производства, принимал активное участие в организации проведения митинга на центральной площади города, где агитировали местных жителей к участию в незаконном референдуме в поддержку "Акта о государственной самостоятельности "ЛНР"".

При подготовке к псевдореферендуму мужчина, выполняя поручение "председателя территориальной избирательной комиссии", занимался организационными вопросами, а именно: обустройством кабинок на "участках", доставкой ящиков, привлечением людей к работе "участковых комиссий". Под руководством и при содействии осужденного так называемый "референдум" состоялся в г. Счастье на двух "избирательных участках", которые размещались в помещении учебных заведений. После голосования с участием указанного лица сверили протоколы, подсчитали "бюллетени" и составили "конечный протокол" голосования.

В настоящее время осужденный находится в розыске.

Напомним, в Луганской области по делу женщины-организатора "референдума" 2014 года направлено обвинительный акт.