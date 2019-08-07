Псевдореферендум за "ЛНР": будут судить "секретаря избирательной комиссии"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В суд направлен обвинительный акт в отношении "секретаря избирательной комиссии" незаконного "референдума" 2014 года в Станично-Луганском районе Луганской области. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры в области, передает УНН.
По данным следствия, что в мае 2014 года жительница Станично-Луганского района совместно с другими лицами организовали и провели незаконный референдум на территории села Плотина.
Согласно функциями "секретаря избирательной комиссии", подозреваемая вела учет избирателей, выдавала "бюллетени", а также принимала участие в подсчете "голосов" и формировании протокола по результатам "голосования".
Подозреваемая полностью признала свою вину, искренне раскаялась, активно способствовала раскрытию преступления и изобличению других соучастников. Между ней и прокурором заключено соглашение о признании виновности.
"В настоящее время обвинительный акт в уголовном производстве по ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) договору о признании виновности утвержден и направлен в суд для рассмотрения по существу в Беловодский районный суд Луганской области", - отметили в прокуратуре.
Обвиняемой грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Напомним, в Луганской области приговор суда, которым организатора "референдума" 2014 года приговорено к 7 годам лишения свободы, оставлен без изменений.