В Луганске под нужды раненых оккупантов переоборудовали даже актовый зал больницы - ОВА

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"В больницах захваченных городов и сел уже не хватает мест даже российским военным, не говоря уже о гражданских", - сообщили в ОВА.

Детали

Раненые, по сообщению, прибывают и дальше, поэтому по состоянию на 9 января в местной больнице Марковки дополнительно развернуто 100 койкомест.

"Тем временем в Луганске под нужды заболевших от пуль ВСУ россиян в здании областной больницы переоборудовали даже актовый зал. Ранеными заняты даже коридоры", - отметили в ОВА.

Чтобы лечить их, указывают в ОВА, россияне свозят медиков из разных регионов рф.

Дополнение

За первую неделю этого года в больницу Лисичанска доставлено 300 оккупантов.