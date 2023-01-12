В Луганске под нужды раненых оккупантов переоборудовали даже актовый зал больницы - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В Луганской области в Марковке для раненых оккупантов обустроили дополнительные 100 койкомест, а в Луганске переоборудовали даже актовый зал областной больницы. Об этом сообщает Луганская ОВА в четверг, 12 января, в Telegram, пишет УНН.
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"В больницах захваченных городов и сел уже не хватает мест даже российским военным, не говоря уже о гражданских", - сообщили в ОВА.
Детали
Раненые, по сообщению, прибывают и дальше, поэтому по состоянию на 9 января в местной больнице Марковки дополнительно развернуто 100 койкомест.
"Тем временем в Луганске под нужды заболевших от пуль ВСУ россиян в здании областной больницы переоборудовали даже актовый зал. Ранеными заняты даже коридоры", - отметили в ОВА.
Чтобы лечить их, указывают в ОВА, россияне свозят медиков из разных регионов рф.
Дополнение
За первую неделю этого года в больницу Лисичанска доставлено 300 оккупантов.