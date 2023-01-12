У Луганську під потреби поранених окупантів переоблаштували навіть актову залу лікарні - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. На Луганщині у Марківці для поранених окупантів облаштували додаткові 100 ліжкомісць, а в Луганську переоблаштували навіть актову залу обласної лікарні. Про це повідомляє Луганська ОВА у четвер, 12 січня, у Telegram, пише УНН.
Цитата
"У лікарнях захоплених міст та сіл вже не вистачає місць навіть російським військовим, не кажучи вже про цивільних", - повідомили в ОВА.
Деталі
Поранені, за повідомленням, прибувають і надалі, тому станом на 9 січня у місцевій лікарні Марківки додатково розгорнуто 100 ліжкомісць.
"Тим часом в Луганську під потреби захворілих від куль ЗСУ росіян в будівлі обласної лікарні переоблаштували навіть актову залу. Пораненими зайняті навіть коридори", - зазначили в ОВА.
Аби лікувати їх, вказують в ОВА, росіяни звозять медиків з різних регіонів рф.
Доповнення
За перший тиждень цього року до лікарні Лисичанська доправлено 300 окупантів.