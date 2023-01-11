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Окупанти продовжують зазнавати втрат в особовому складі: в лікарні на Луганщині розгорнули додатково 100 ліжко-місць

Київ • УНН

 • 399781 перегляди

КИЇВ. 11 січня. УНН. Російські окупанти продовжують зазнавати втрат в особовому складі. Так, на Луганщині додатково розгорнуто додатково 100 ліжко-місць. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального Штабу Збройних Сил України, передає УНН.

Окупанти продовжують зазнавати втрат в особовому складі: в лікарні на Луганщині розгорнули додатково 100 ліжко-місць

Деталі

Повідомляється, що посилюється тенденція переповнення медичних закладів у тимчасово окупованих населених пунктах пораненими російськими окупантами. Так, станом на 9 січня, тільки у місцевій лікарні Марківки Луганської області додатково розгорнуто 100 ліжко-місць.

Також за наявною інформацією, прикордонна служба фсб російської федерації з 09 січня цього року ввела в дію наказ про забезпечення обмежень щодо виїзду за кордон громадян, які придатні до військової служби.

Доповнення

Речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий наголошував, що російські окупанти щоденно втрачають фактично по батальйону з особового складу.

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