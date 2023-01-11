Оккупанты продолжают нести потери в личном составе: в больнице на Луганщине развернули дополнительно 100 койко-мест

Детали

Сообщается, что усиливается тенденция переполнения медицинских учреждений во временно оккупированных населенных пунктах ранеными российскими оккупантами. Так, по состоянию на 9 января, только в местной больнице Марковки Луганской области дополнительно развернуто 100 койко-мест.

Также по имеющейся информации, пограничная служба фсб рф с 9 января этого года ввела в действие приказ об обеспечении ограничений по выезду за границу граждан, годных к военной службе.

Дополнение

Представитель Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый отмечал, что российские оккупанты ежедневно теряют фактически по батальону из личного состава.