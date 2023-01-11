Оккупанты продолжают нести потери в личном составе: в больнице на Луганщине развернули дополнительно 100 койко-мест
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Российские оккупанты продолжают нести потери в личном составе. Так, на Луганщине дополнительно развернуто дополнительно 100 койко-мест. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
Сообщается, что усиливается тенденция переполнения медицинских учреждений во временно оккупированных населенных пунктах ранеными российскими оккупантами. Так, по состоянию на 9 января, только в местной больнице Марковки Луганской области дополнительно развернуто 100 койко-мест.
Также по имеющейся информации, пограничная служба фсб рф с 9 января этого года ввела в действие приказ об обеспечении ограничений по выезду за границу граждан, годных к военной службе.
Дополнение
Представитель Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый отмечал, что российские оккупанты ежедневно теряют фактически по батальону из личного состава.