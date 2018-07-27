В Луганской области "заминировали" железнодорожный вокзал
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Полиция искала взрывчатку на железнодорожном вокзале в городе Сватово в Луганской области. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Луганской области.
"В полицию поступило сообщение о заминировании железнодорожного вокзала в городе Сватово. На место происшествия выезжали взрывотехники и кинологи ГУНП, а также следственно-оперативная группа местного отдела полиции и личный состав местного отдела полиции. Было оцеплено территорию, взрывотехники вместе с кинологами проверили территорию вокзала, взрывоопасных предметов обнаружено не было", - отметили в полиции.
Сейчас решается вопрос об открытии производства по ст. 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).
Напомним, полиция проверяла информацию о заминировании базы отдыха в Затоке в Одесской области.