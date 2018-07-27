У Луганській області "замінували" залізничний вокзал
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Поліція шукала вибухівку на залізничному вокзалі у місті Сватове у Луганській області. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Луганській області.
"До поліції надійшло повідомлення про замінування залізничного вокзалу у місті Сватове. На місце події виїжджали вибухотехніки та кінологи ГУНП, а також слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції та особовий склад місцевого відділу поліції. Було очеплено територію, вибухотехніки разом з кінологами перевірили територію вокзали, вибухонебезпечних предметів виявлено не було", - зазначили в поліції.
Нині вирішується питання про відкриття провадження за ст. 259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності).
Нагадаємо, поліція перевіряла інформацію про замінування бази відпочинку у Затоці, що на Одещині.