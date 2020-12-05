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В Луганской области командира полиции будут судить за превышение полномочий

В Луганской области командира полиции будут судить за превышение полномочий

Киев  •  УНН

 • 12656 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Луганской области за превышение служебных полномочий с применением насилия будут судить командира взвода полиции особого назначения. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры, передает УНН.

“Прокурорами Луганской областной прокуратуры направлено в суд обвинительный акт в отношении командира взвода батальона патрульной службы полиции особого назначения Главного управления Нацполиции в Луганской области по факту превышения власти и служебных полномочий, которое сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины)”, — говорится в сообщении.

По данным следствия, в августе этого года в Новоайдарский отдел полиции поступило сообщение о нарушении общественного порядка во дворе жилого дома в городе Счастье. На место происшествия выехала оперативная группа в составе четырех сотрудников полиции.

“При отсутствии оснований для применения физической силы один из правоохранителей нанес двум пострадавшим удары в лицо, причинив телесные повреждения легкой степени тяжести. В настоящее время обвиняемый отстранен от занимаемой должности и применены к нему меру пресечения в виде личного обязательства”, — сообщили в прокуратуре.

Правоохранителю грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.

Как сообщал УНН, в Одесской области за убийство сослуживца к 8 годам тюрьмы осужден морпех.

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