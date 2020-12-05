У Луганській області командира поліції судитимуть за перевищення повноважень
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Луганській області за перевищення службових повноважень із застосуванням насильства судитимуть командира взводу поліції особливого призначення. Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної прокуратури, передає УНН.
“Прокурорами Луганської обласної прокуратури направлено до суду обвинувальний акт стосовно командира взводу батальйону патрульної служби поліції особливого призначення Головного управління Нацполіції в Луганській області за фактом перевищення влади та службових повноважень, що супроводжувалося насильством (ч. 2 ст. 365 КК України)”, — йдеться в повідомленні.
За даними слідства, у серпні цього року до Новоайдарського відділу поліції надійшло повідомлення щодо порушення громадського порядку у дворі житлового будинку у місті Щастя. На місце події виїхала оперативна група у складі чотирьох працівників поліції.
“За відсутності підстав для застосування фізичної сили один з правоохоронців наніс двом потерпілим удари в обличчя, спричинивши тілесні ушкодження легкого ступеню тяжкості. На даний час обвинуваченого відсторонено від займаної посади та застосовано до нього запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання”, — повідомили в прокуратурі.
Правоохоронцю загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Як повідомляв УНН, в Одеській області за вбивство співслужбовця до 8 років тюрми засуджено морпіха.