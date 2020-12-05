У Луганській області командира поліції судитимуть за перевищення повноважень

“Прокурорами Луганської обласної прокуратури направлено до суду обвинувальний акт стосовно командира взводу батальйону патрульної служби поліції особливого призначення Головного управління Нацполіції в Луганській області за фактом перевищення влади та службових повноважень, що супроводжувалося насильством (ч. 2 ст. 365 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

За даними слідства, у серпні цього року до Новоайдарського відділу поліції надійшло повідомлення щодо порушення громадського порядку у дворі житлового будинку у місті Щастя. На місце події виїхала оперативна група у складі чотирьох працівників поліції.

“За відсутності підстав для застосування фізичної сили один з правоохоронців наніс двом потерпілим удари в обличчя, спричинивши тілесні ушкодження легкого ступеню тяжкості. На даний час обвинуваченого відсторонено від займаної посади та застосовано до нього запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання”, — повідомили в прокуратурі.

Правоохоронцю загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Як повідомляв УНН, в Одеській області за вбивство співслужбовця до 8 років тюрми засуджено морпіха.