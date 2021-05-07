В Луганской области 14 горняков отказываются подниматься на поверхность шахты, требуя зарплату
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. 14 горняков шахты “Горная” ГП “Первомайскуголь” в городе Попасная Луганской области бастуют из-за невыплаты заработной платы. Они отказываются подниматься на поверхность. Об этом журналисту УНН сообщили в ГУНП в Луганской области.
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“14 шахтеров до сих пор находятся в шахте. Они отказываются подниматься из-за невыплаты долгов предприятия по заработной плате. Сколько они планируют там еще находиться — неизвестно. Сейчас по этому поводу открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 175 Уголовного кодекса Украины (Невыплата заработной платы, стипендии, пенсии) для предоставления правовой оценки действиям руководства ОП “Горная” ГП “Первомайскуголь”, — отметили в полиции.
Детали
5 мая в полицию в городе Попасная поступило сообщение о том, что на шахте “Горная” ГП “Первомайскуголь” проводится забастовка. 14 шахтеров отказывались подниматься на поверхность, требуя выплату задолженности по заработной плате.
На данный момент, следователи под процессуальным руководством прокуратуры проводят неотложные следственные действия, в том числе опрос родных и близких бастующих горняков и руководителей шахты.
Контекст
18 февраля текущего года стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон, которым вносились изменения в законодательство о государственной службе, и который должен был открыть путь для выплат зарплат шахтерам. Это означало, что документ позволит осуществить выплаты шахтерам, ведь предоставляет право исполняющему обязанности министра подписывать финансовые документы.
По информации, которую обнародовали представители профсоюзных организаций шахтеров на некоторых шахтах, в феврале продолжались выплаты зарплат за декабрь. По информации на конец 2020 года, сумма задолженности перед горняками превышала 1,4 млрд грн.