У Луганській області 14 гірників відмовляються підніматися на поверхню шахти, вимагаючи зарплату

Цитата

“14 шахтарів досі знаходяться у шахті. Вони відмовляються підніматися через невиплати борги підприємства по заробітній платні. Скільки вони планують там ще знаходитись — невідомо. Наразі з цього приводу відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 175 Кримінального кодексу України (Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії) для надання правової оцінки діям керівництва ВП “Гірська” ДП “Первомайськвугілля”, — зазначили в поліції.

Деталі

5 травня до поліції у місті Попасна надійшло повідомлення про те, що на шахті “Гірська” ДП “Первомайськвугілля” проводиться страйк. 14 шахтарів відмовлялися підніматися на поверхню, вимагаючи виплату заборгованості по заробітній платні.

Наразі, слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури проводять невідкладні слідчі дії, зокрема опитування рідних та близьких страйкуючих гірників та керівників шахти.

Контекст

18 лютого поточного року стало відомо, що Президент України Володимир Зеленський ветував закон, яким вносилися зміни до законодавства про державну службу, і який мав відкрити шлях для виплат зарплат шахтарям. Це означало, що документ дозволить здійснити виплати шахтарям, адже надає право виконувачу обов’язків міністра підписувати фінансові документи.

За інформацією, яку оприлюднювали представники профспілкових організацій шахтарів на деяких шахтах, в лютому тривали виплати зарплат за грудень. За інформацією на кінець 2020 року, сума заборгованості перед гірниками перевищувала 1,4 млрд грн.