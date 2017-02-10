В лондонском аэропорту задержали подозреваемого в подготовке теракта
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. В Лондоне в аэропорту полиция задержала 44-летнего жителя графства Хартфордшир по подозрению в подготовке теракта. Об этом сообщает SkyNews, передает УНН.
Как отмечает издание, сотрудники полиции задержали мужчину, который прибыл рейсом из Ирака.
"В результате проверки было принято решение о задержании в соответствии со статьей пятой Закона о борьбе с терроризмом - подозрение в подготовке террористических актов", - сообщили в полиции.
Издание отмечает, что задержанный был доставлен в центральную станцию полиции Лондона и сейчас находится под стражей.
Напомним, сегодня, в результате антитеррористических рейдов французской полиции в городе Монпелье на юге страны были задержаны трое мужчин и 16-летняя девушка, один из задержанных, вероятно, собирался стать смертником, организовав нападение в Париже .