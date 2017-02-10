У лондонському аеропорту затримали підозрюваного в підготовці теракту
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. У Лондоні в аеропорту поліція затримала 44-річного жителя графства Хартфордшир за підозрою у підготовці теракту. Про це повідомляє SkyNews, передає УНН.
Як зазначає видання, співробітники поліції затримали чоловіка, який прибув рейсом з Іраку.
"В результаті перевірки було прийняте рішення про затримання відповідно до статті п'ятої Закону про боротьбу з тероризмом - підозра в підготовці терористичних актів" - повідомили в поліції.
Видання наголошує, що затриманий був доправлений у центральну станцію поліції Лондона і зараз перебуває під вартою.
Нагадаємо, сьогодні, у результаті антитерористичних рейдів французької поліції в місті Монпельє на півдні країни були затримані троє чоловіків і 16-річна дівчина, один із затриманих, імовірно, збирався стати смертником, організувавши напад в Парижі.