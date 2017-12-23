В Лондоне загорелся зоопарк
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Лондоне более 70 пожарных пытаются потушить пожар, охвативший вольеры зоопарка, соседнее кафе и сувенирный магазин, передает УНН со ссылкой на News.sky.com.
Сообщается, что возгорание произошло в верблюжьему вольере, недалеко от старого бассейна для пингвинов.
"Десять пожарных машин и 72 пожарных вызвали на тушение пожара в кафе и магазине Лондонского зоопарка. Примерно половина кафе и магазина, где также расположена зона для кормления животных, охвачены огнем. Есть ли на месте животные, неизвестно", - заявил представитель пожарной бригады.
Представитель зоопарка подтвердил, что животные находились вблизи огня, однако отказался комментировать, в безопасности ли они сейчас.
Он уточнил, что на данном этапе причины возгорания пока установить не удалось. Сообщений о жертвах не поступало.
Как сообщал УНН, в Южной Корее произошел пожар в фитнес-центре, десятки погибших.