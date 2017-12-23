У Лондоні загорівся зоопарк
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. У Лондоні понад 70 пожежних намагаються загасити пожежу, що охопила вольєри зоопарку, сусіднє кафе і сувенірний магазин, передає УНН з посиланням на News.sky.com.
Повідомляється, що займання сталося у верблюжому вольєрі, неподалік від старого басейну для пінгвінів.
"Десять пожежних машин і 72 пожежників викликали на гасіння пожежі в кафе і магазині Лондонського зоопарку. Приблизно половина кафе і магазину, де також розташована зона для годування тварин, охоплені вогнем. Чи є на місці тварини, невідомо", - заявив представник пожежної бригади.
Представник зоопарку підтвердив, що тварини знаходилися поблизу вогню, проте відмовився коментувати, чи вони зараз у безпеці.
Він уточнив, що на даному етапі причини загоряння поки встановити не вдалося. Повідомлень про жертви не надходило.
Як повідомляв УНН, у Південній Кореї сталася пожежа в фітнес-центрі, десятки загиблих.