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У Лондоні загорівся зоопарк

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. У Лондоні понад 70 пожежних намагаються загасити пожежу, що охопила вольєри зоопарку, сусіднє кафе і сувенірний магазин, передає УНН з посиланням на News.sky.com.

У Лондоні загорівся зоопарк

Повідомляється, що займання сталося у верблюжому вольєрі, неподалік від старого басейну для пінгвінів.

"Десять пожежних машин і 72 пожежників викликали на гасіння пожежі в кафе і магазині Лондонського зоопарку. Приблизно половина кафе і магазину, де також розташована зона для годування тварин, охоплені вогнем. Чи є на місці тварини, невідомо", - заявив представник пожежної бригади.

Представник зоопарку підтвердив, що тварини знаходилися поблизу вогню, проте відмовився коментувати, чи вони зараз у безпеці.

Він уточнив, що на даному етапі причини загоряння поки встановити не вдалося. Повідомлень про жертви не надходило.

Як повідомляв УНН, у Південній Кореї сталася пожежа в фітнес-центрі, десятки загиблих.

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