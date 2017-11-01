В Лондоне такси наехало на пешеходов, есть пострадавшие

Сообщается, что трое пострадавших были госпитализированы, а одному оказана медицинская помощь на месте.

Отмечается, что полиция сразу исключила версию теракта.

Сейчас точная причина аварии неизвестна.

Как сообщал УНН, в Нью-Йорке в результате наезда грузовика на людей и стрельбы погибли 8 человек .