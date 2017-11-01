В Лондоне такси наехало на пешеходов, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В центре Лондона такси наехало на пешеходов. В результате инцидента четыре человека пострадали, передает УНН со ссылкой на Independent.
Сообщается, что трое пострадавших были госпитализированы, а одному оказана медицинская помощь на месте.
Отмечается, что полиция сразу исключила версию теракта.
Сейчас точная причина аварии неизвестна.
Как сообщал УНН, в Нью-Йорке в результате наезда грузовика на людей и стрельбы погибли 8 человек .