У Лондоні таксі наїхало на пішоходів, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У центрі Лондона таксі наїхало на пішоходів. Внаслідок інциденту чотири людини постраждали, передає УНН з посиланням на Independent.
Повідомляється, що трьох постраждалих було госпіталізовано, а одному надали медичну допомогу на місці.
Зазначається, що поліція одразу виключила версію теракту.
Наразі точна причина аварії невідома.
Як повідомляв УНН, в Нью-Йорку внаслідок наїзду вантажівки на людей і стрілянини загинули 8 осіб.