У Лондоні таксі наїхало на пішоходів, є постраждалі

Повідомляється, що трьох постраждалих було госпіталізовано, а одному надали медичну допомогу на місці.

Зазначається, що поліція одразу виключила версію теракту.

Наразі точна причина аварії невідома.

Як повідомляв УНН, в Нью-Йорку внаслідок наїзду вантажівки на людей і стрілянини загинули 8 осіб.