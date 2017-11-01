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У Лондоні таксі наїхало на пішоходів, є постраждалі

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. У центрі Лондона таксі наїхало на пішоходів. Внаслідок інциденту чотири людини постраждали, передає УНН з посиланням на Independent.

Повідомляється, що трьох постраждалих було госпіталізовано, а одному надали медичну допомогу на місці.

Зазначається, що поліція одразу виключила версію теракту.

Наразі точна причина аварії невідома.

Як повідомляв УНН, в Нью-Йорку внаслідок наїзду вантажівки на людей і стрілянини загинули 8 осіб.

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