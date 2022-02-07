В Лондоне и Эдинбурге устроили орудийные салюты в честь Елизаветы II
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. В Лондоне и Эдинбурге военные дали орудийные салюты в честь 70-летию правления Елизаветы II. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт Королевской семьи.
Детали
Церемонию провел отряд королевской конной артиллерии. Они стреляли из орудий времен Первой мировой войны. Эти же орудия использовались во время траурного салюта в память короля Георга VI в 1952 году, а также во время коронации Елизаветы II.
Дополнение
Букингемский дворец опубликовал фото Елизаветы II к 70-летию ее правления. На нем она рядом со снимком своего отца — Георга VI, который скончался ровно 70 лет назад.
Ранее, Королева Елизавета II поддержала, чтобы герцогиня Корнуольская стала "королевой Камиллой", чтобы принимать важные решения в формировании будущего британской монархии.