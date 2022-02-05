Елизавета ІІ поддержала сына Чарльза чтобы назвать его жену "королевой"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Королева Елизавета II поддержала, чтобы герцогиня Корнуольская стала "королевой Камиллой", чтобы принимать важные решения в формировании будущего британской монархии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.
Детали
В преддверии 70-й годовщины вступа на престол королевы Елизаветы II, её сын Чарльз предложил, чтобы Камилла была известна как “королева”, когда он, принц Уэльский, встанет на трон.
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“Со временем мой сын Чарльз станет королем, я знаю, что вы предоставите ему и его жене Камилле ту же поддержку, что и мне. И я искренне желаю, когда наступит это время, Камилла была известна как королева, поскольку она будет продолжать свою преданную службу” — заявила Елизавета II.
Многим в Британии потребовались годы, чтобы простить Чарльза, мужа, чья признана неверность принесла боль “народной принцессе” (Диане), прежде чем она погибла в автокатастрофе в Париже в 1997 году. Но настроение общественности смягчился после того, как Чарльз женился на Камилле Паркер Боулз в 2005 году. Тогда она стала герцогиней Корнуольской.
Хотя Камилла сыграла важную роль в распаде первого брака Чарльза, её приземленный стиль и чувство юмора в конце концов покорили многих британцев.
Во время их брака помощники королевства предположили, что Камилла не хотела, чтобы её называли королевой, а “пыталась” быть известной как “принцесса-консорт” — впервые в истории Британии.
Напомним
Сегодня, 6 февраля, платиновый юбилей у королевы Елизаветы, она празднует 70-летие правления на британском престоле