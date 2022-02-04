Платиновий ювілей: королева Єлизавета святкує 70-річчя правління на британському престолі

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95-річна Єлизавета стала королевою Британії та більше десятка інших королівств, включаючи Канаду, Австралію та Нову Зеландію, після смерті свого батька, короля Георга VI, 6 лютого 1952 року, коли вона перебувала в Кенії в міжнародному турне.

Цю новину їй повідомив її чоловік принц Філіп, який помер минулого року у віці 99 років після більш ніж семи десятиліть шлюбу з нею.

Подекуйкують, шо Єлизвета відзначить "День сходження на престол", як це зазвичай прийнято, не розглядаючи його як свято. Але у червні буде чотири дні національних заходів, присвячених її платиновому ювілею.

"Хоча це момент загальнонаціонального святкування, це буде день змішаних емоцій для Її Величності, оскільки в цей день також відзначається 70-річчя від дня смерті її улюбленого батька Георга VI", - заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон в парламенті, подякувавши монарху за "невтомну службу".

Контекст

Королева продовжує виконувати офіційні обов'язки і у свої 95 років, але її мало бачили на публіці з того часу, як у жовтні минулого року вона провела ніч у лікарні через неуточнену хворобу, а потім лікарі порекомендували їй відпочити.

Єлизавета стала королевою тільки тому, що її дядько Едуард VIII зрікся престолу, щоб бути з розлученою американкою Уолліс Сімпсон.

Але в 2015 році вона обігнала королеву Вікторію як найдовше правлячий суверен у Британії по лінії, яка сходить до норманського короля Вільгельма I та його завоювання Англії в 1066 році.

Коли вона зійшла на престол, Йосип Сталін, Мао Цзедун та Гаррі Трумен правили Радянським Союзом, Китаєм та Сполученими Штатами відповідно, а Уінстон Черчілль був прем'єр-міністром Великої Британії.

Включно з Черчиллем, її обслуговували 14 прем'єр-міністрів — чверть усіх прем'єр-міністрів Сполученго Королівства з часів Роберта Волпола 300 років тому. За її правління було 14 президентів США, і з усіма вона зустрічалася.

Вважається, що лише кілька монархів правили довше за Єлизавету. Король Франції Людовік XIV, який побудував Версальський палац, вважається рекордсменом суверенної держави, тому що правив 72 роки, тоді як Собхуза II був королем Свазіленда майже 83 роки до смерті в 1982 році.