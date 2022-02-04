Платиновый юбилей: королева Елизавета празднует 70-летие правления на британском престоле

Детали

95-летняя Елизавета стала королевой Британии и более десятка других королевств, включая Канаду, Австралию и Новую Зеландию, после смерти своего отца, короля Георга VI, 6 февраля 1952 года, когда она находилась в Кении в международном турне.

Эту новость ей сообщил ее супруг принц Филипп, который умер в прошлом году в возрасте 99 лет после более чем семи десятилетий брака с ней.

Говорят, что Елизавета отметит "День восшествия на престол", как это обычно принято, не рассматривая его как праздник. Но в июне будет четыре дня национальных мероприятий, посвященных ее платиновому юбилею.

"Хотя это момент общенационального празднования, это будет день смешанных эмоций для Ее Величества, поскольку в этот день также отмечается 70-летие со дня смерти ее любимого отца Георга VI", - заявил премьер-министр Борис Джонсон в парламенте, поблагодарив монарха за "неутомимую службу".

Контекст

Королева продолжает исполнять официальные обязанности и в свои 95 лет, но ее мало видели на публике с тех пор, как в октябре прошлого года она провела ночь в больнице из-за неуточненной болезни, а затем врачи порекомендовали ей отдохнуть.

Елизавета стала королевой только потому, что ее дядя Эдуард VIII отрекся от престола, чтобы быть с разведенной американкой Уоллис Симпсон.

Но в 2015 году она обогнала королеву Викторию будучи дольше всех правящим сувереном в Британии по линии, которая восходит к норманнскому королю Вильгельму I и его завоевания Англии в 1066 году.

Когда она взошла на престол, Иосиф Сталин, Мао Цзэдун и Гарри Трумэн правили Советским Союзом, Китаем и Соединенными Штатами соответственно, а Уинстон Черчилль был премьер-министром Великобритании.

Включительно с Черчиллем, ее обслуживали 14 премьер-министров — четверть всех премьер-министров Соединенного Королевства со времен Роберта Волпола 300 лет назад. При ее правлении было 14 президентов США, и со всеми она встречалась.

Считается, что лишь несколько монархов правили дольше Елизаветы. Король Франции Людовик XIV, который построил Версальский дворец, считается рекордсменом суверенного государства, потому что правил 72 года, тогда как Собхуза II был королем Свазиленда почти 83 года до смерти в 1982 году.