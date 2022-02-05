Єлизавета ІІ підтримала сина Чарльза аби назвати його дружину "королевою"

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 43767 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 70628 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 83154 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 111358 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 119638 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 108425 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 129103 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 166692 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 178667 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215362 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3 м/с
92 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 181275 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 246379 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 59895 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

09:50 • 24087 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 51093 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 246379 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 181275 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 291534 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 411129 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 663295 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Михайло Федоров

Ірина Фаріон

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 5175 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 51093 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 98360 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 135937 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 160823 перегляди
Актуальне

Facebook

The New York Times

Instagram

Telegram

Шахед-136

Єлизавета ІІ підтримала сина Чарльза аби назвати його дружину "королевою"

Єлизавета ІІ підтримала сина Чарльза аби назвати його дружину "королевою"

Київ • УНН

 • 22381 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Королева Єлизавета II підтримала, аби герцогиня Корнуольська стала "королевою Каміллою", щоб приймати важливі рішення у формуванні майбутнього британської монархії. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.

Деталі

Напередодні 70-ї річниці вступу на престол королеви Єлизавети ІІ, її син Чарльз запропонував, щоб Камілла була відома як “королева”, коли він, принц Уельський, стане на трон.

Цитата

“З часом мій син Чарльз стане королем, я знаю, що ви надасте йому та його дружині Каміллі ту ж підтримку, що й мені. І я щиро бажаю, коли настане цей час, Камілла була відома як королева, оскільки вона продовжуватиме свою віддану службу” — заявила Єлизавета ІІ.

Багатьом у Британії знадобилися роки, щоб пробачити Чарльза, чоловіка, чия визнана невірність принесла біль “народній принцесі” (Діані), перш ніж вона загинула в автокатастрофі в Парижі в 1997 році. Але настрій громадськості пом’якшився після того, як Чарльз одружився з Каміллою Паркер Боулз у 2005 році. Тоді вона стала герцогинею Корнуольською.

Хоча Камілла зіграла важливу роль у розпаді першого шлюбу Чарльза, її приземлений стиль і почуття гумору зрештою підкорили багатьох британців.

Під час їхнього шлюбу помічники королівства припустили, що Камілла не хотіла, щоб її називали королевою, а “намагалася” бути відомою як “принцеса-консорт” — вперше в історії Британії.

Нагадаємо

Сьогодні, 6 лютого, платиновий ювілей у королеви Єлизавети, вона святкує 70-річчя правління на британському престолі

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$84,554.90
Золото
$3,157.29
Tesla
$268.93
Brent
$74.08
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.25
Ethereum
$1,870.33