Єлизавета ІІ підтримала сина Чарльза аби назвати його дружину "королевою"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Королева Єлизавета II підтримала, аби герцогиня Корнуольська стала "королевою Каміллою", щоб приймати важливі рішення у формуванні майбутнього британської монархії. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.
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Напередодні 70-ї річниці вступу на престол королеви Єлизавети ІІ, її син Чарльз запропонував, щоб Камілла була відома як “королева”, коли він, принц Уельський, стане на трон.
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“З часом мій син Чарльз стане королем, я знаю, що ви надасте йому та його дружині Каміллі ту ж підтримку, що й мені. І я щиро бажаю, коли настане цей час, Камілла була відома як королева, оскільки вона продовжуватиме свою віддану службу” — заявила Єлизавета ІІ.
Багатьом у Британії знадобилися роки, щоб пробачити Чарльза, чоловіка, чия визнана невірність принесла біль “народній принцесі” (Діані), перш ніж вона загинула в автокатастрофі в Парижі в 1997 році. Але настрій громадськості пом’якшився після того, як Чарльз одружився з Каміллою Паркер Боулз у 2005 році. Тоді вона стала герцогинею Корнуольською.
Хоча Камілла зіграла важливу роль у розпаді першого шлюбу Чарльза, її приземлений стиль і почуття гумору зрештою підкорили багатьох британців.
Під час їхнього шлюбу помічники королівства припустили, що Камілла не хотіла, щоб її називали королевою, а “намагалася” бути відомою як “принцеса-консорт” — вперше в історії Британії.
Нагадаємо
Сьогодні, 6 лютого, платиновий ювілей у королеви Єлизавети, вона святкує 70-річчя правління на британському престолі