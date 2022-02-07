У Лондоні та Единбурзі влаштували гарматні салюти на честь Єлизавети II
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. У Лондоні та Единбурзі військові дали гарматні салюти на честь 70-річчя правління Єлизавети II. Про це УНН повідомляє з посиланням на сайт Королівської сім'ї.
Деталі
Церемонію провів загін королівської кінної артилерії. Вони стріляли зі знарядь часів Першої світової війни. Ці ж знаряддя використовувалися під час траурного салюту в пам'ять короля Георга VI в 1952 році, а також під час коронації Єлизавети II.
Доповнення
Букінгемський палац опублікував фото Єлизавети II до 70-річчя її правління. На ньому вона поруч зі знімком свого батька — Георга VI, який помер рівно 70 років тому.
Раніше, Королева Єлизавета II підтримала, щоб герцогиня Корнуольська стала "королевою Каміллою", щоб приймати важливі рішення у формуванні майбутнього британської монархії.