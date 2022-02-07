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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 59405 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У Лондоні та Единбурзі влаштували гарматні салюти на честь Єлизавети II

У Лондоні та Единбурзі влаштували гарматні салюти на честь Єлизавети II

Київ • УНН

 • 13371 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. У Лондоні та Единбурзі військові дали гарматні салюти на честь 70-річчя правління Єлизавети II. Про це УНН повідомляє з посиланням на сайт Королівської сім'ї.

Деталі

Церемонію провів загін королівської кінної артилерії. Вони стріляли зі знарядь часів Першої світової війни. Ці ж знаряддя використовувалися під час траурного салюту в пам'ять короля Георга VI в 1952 році, а також під час коронації Єлизавети II.

Доповнення

Букінгемський палац опублікував фото Єлизавети II до 70-річчя її правління. На ньому вона поруч зі знімком свого батька — Георга VI, який помер рівно 70 років тому.

Раніше, Королева Єлизавета II підтримала, щоб герцогиня Корнуольська стала "королевою Каміллою", щоб приймати важливі рішення у формуванні майбутнього британської монархії.

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