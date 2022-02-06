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Как менялась Королева: Букингемский дворец опубликовал фото Елизаветы II к 70-летию ее правления

Как менялась Королева: Букингемский дворец опубликовал фото Елизаветы II к 70-летию ее правления

Киев • УНН

 • 25767 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Букингемский дворец опубликовал фото Елизаветы II к 70-летию ее правления. На нем она рядом со снимком своего отца — Георга VI, который скончался ровно 70 лет назад, пишет УНН.

Цитата

"Эта фотография была выпущена в ознаменование Дня восшествия на престол в 2022 году: 70-летия правления Ее Величества и начала года ее платинового юбилея. Ее Величество изображена с одной из ее знаменитых красных коробок" , - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что за последние 70 лет королева ежедневно получала газеты от своих личных секретарей лично или через красный почтовый ящик. В ящиках хранятся документы, информирующие королеву о событиях в парламенте, а также о зарубежных делах и делах Содружества, а также государственные документы, требующие ее подписи и королевского согласия.

Также, королеву с её платиновым юбилеем поздравил Принц Чарльз. Письмо в Instagram было опубликованно Кларенс Хаусом.

"В этот исторический день мы с женой присоединяемся ко всем вам и поздравляем Ее Величество Королеву с замечательным достижением в служении нации, Королевствам и Содружеству в течение 70 лет", - говорится в письме.

В заявлении наследник британского престола отметил, что преданность главы государства благополучию всего народа с каждым годом вызывает все большее восхищение. Затем принц Чарльз сослался на заявление Елизаветы II, опубликованное накануне Платинового юбилея. По словам будущего короля, он и его супруга ценят желание матери по поводу будущего титула Камиллы Паркер-Боулз, которое она выразила публично.

Напомним

Ранее, Королева Елизавета II поддержала, чтобы герцогиня Корнуольская стала "королевой Камиллой", чтобы принимать важные решения в формировании будущего британской монархии.

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