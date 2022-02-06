Як змінилась Королева: Букінгемський палац опублікував фото Єлизавети II до 70-річчя її правління
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Букінгемський палац опублікував фото Єлизавети II до 70-річчя її правління. На ньому вона поруч зі знімком свого батька — Георга VI, який помер рівно 70 років тому, пише УНН.
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"Ця фотографія була випущена в ознаменування Дня сходження на престол в 2022 році: 70-річчя правління Її Величності і початку року її платинового ювілею. Її Величність зображена з однією з її знаменитих червоних коробок", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що за останні 70 років королева щодня отримувала газети від своїх особистих секретарів особисто або через червону поштову скриньку. У ящиках зберігаються документи, що інформують королеву про події в парламенті, а також про закордонні справи і справи Співдружності, а також державні документи, що вимагають її підпису і королівської згоди.
Також, королеву з її платиновим ювілеєм привітав Принц Чарльз. Лист в Instagram був опублікований Кларенс Хаусом.
"У цей історичний день ми з дружиною приєднуємося до всіх вас і вітаємо Її Величність Королеву з чудовим досягненням у служінні нації, королівствам і Співдружності протягом 70 років", - йдеться в листі.
У заяві спадкоємець британського престолу зазначив, що відданість глави держави благополуччю всього народу з кожним роком викликає все більше захоплення. Потім принц Чарльз послався на заяву Єлизавети II, опубліковану напередодні Платинового ювілею. За словами майбутнього короля, він і його дружина цінують бажання матері з приводу майбутнього титулу Камілли Паркер-Боулз, яке вона висловила публічно.
Нагадаємо
Раніше, Королева Єлизавета II підтримала, щоб герцогиня Корнуольська стала "королевою Каміллою", щоб приймати важливі рішення у формуванні майбутнього британської монархії.