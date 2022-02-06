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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 65344 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Як змінилась Королева: Букінгемський палац опублікував фото Єлизавети II до 70-річчя її правління

Як змінилась Королева: Букінгемський палац опублікував фото Єлизавети II до 70-річчя її правління

Київ • УНН

 • 25768 перегляди

КИЇВ. 6 січня. УНН. Букінгемський палац опублікував фото Єлизавети II до 70-річчя її правління. На ньому вона поруч зі знімком свого батька — Георга VI, який помер рівно 70 років тому, пише УНН.

Цитата

"Ця фотографія була випущена в ознаменування Дня сходження на престол в 2022 році: 70-річчя правління Її Величності і початку року її платинового ювілею. Її Величність зображена з однією з її знаменитих червоних коробок", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що за останні 70 років королева щодня отримувала газети від своїх особистих секретарів особисто або через червону поштову скриньку. У ящиках зберігаються документи, що інформують королеву про події в парламенті, а також про закордонні справи і справи Співдружності, а також державні документи, що вимагають її підпису і королівської згоди.

Також, королеву з її платиновим ювілеєм привітав Принц Чарльз. Лист в Instagram був опублікований Кларенс Хаусом.

"У цей історичний день ми з дружиною приєднуємося до всіх вас і вітаємо Її Величність Королеву з чудовим досягненням у служінні нації, королівствам і Співдружності протягом 70 років", - йдеться в листі.

У заяві спадкоємець британського престолу зазначив, що відданість глави держави благополуччю всього народу з кожним роком викликає все більше захоплення. Потім принц Чарльз послався на заяву Єлизавети II, опубліковану напередодні Платинового ювілею. За словами майбутнього короля, він і його дружина цінують бажання матері з приводу майбутнього титулу Камілли Паркер-Боулз, яке вона висловила публічно.

Нагадаємо

Раніше, Королева Єлизавета II підтримала, щоб герцогиня Корнуольська стала "королевою Каміллою", щоб приймати важливі рішення у формуванні майбутнього британської монархії.

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