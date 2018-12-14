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В Лондоне ограбили особняк Пола Маккартни

Киев • УНН

 • 11963 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. На прошлой неделе в Лондоне дом сэра Пола Маккартни стоимостью 10 млн фунтов стерлингов (12,6 млн долл.) был ограблен. Преступление произошло за несколько дней до возвращения звезды "Битлз" в Ливерпуль, передает УНН со ссылкой на Daily Mail.

В Лондоне ограбили особняк Пола Маккартни

В минувшую пятницу лондонская полиция приехала на вызов в особняк на северо-западе Лондона, где офицеры обнаружили "признаки принудительного проникновения", - но воры скрылись, пишет издание.

76-летняя звезда "Битлз" выступал в Вене за ночь до ограбления дома, набитого камерами видеонаблюдения и окруженного высокими стенами.

Представитель Маккартни отказался раскрыть, господин Пол или его третья жена Нэнси Шевелл находились ли в лондонском доме, когда в него вторглись.

Отмечается, что пока еще не было совершено ни одного ареста в этом деле, но полиция продолжает расследование.

Как сообщал УНН, в Киеве ограбили известную украинскую телеведущую, фитнес-тренера и участника "Танцев со звездами 5" Аниту Луценко.

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