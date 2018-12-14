У Лондоні пограбували особняк Пола Маккартні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Минулого тижня у Лондоні будинок сера Пола Маккартні вартістю 10 млн фунтів стерлінгів (12,6 млн дол.) був пограбований. Злочин стався за кілька днів до повернення зірки "Бітлз" в Ліверпуль, передає УНН з посиланням на Daily Mail.
У минулу п'ятницю лондонська поліція приїхала на виклик в особняк на північному заході Лондона, де офіцери виявили "ознаки примусового проникнення", - але злодії втекли, пише видання.
76-річна зірка "Бітлз" виступав у Відні за ніч до пограбування будинку, набитого камерами відеоспостереження та оточеного високими стінами.
Представник Маккартні відмовився розкрити, чи пан Пол або його третя дружина Ненсі Шевелл перебували в лондонському будинку, коли в нього вторглися.
Зазначається, що наразі ще не було здійснено жодного арешту в цій справі, але поліція продовжує розслідування.
Як повідомляв УНН, у Києві пограбували відому українську телеведучу, фітнес-тренера та учасницю "Танців з зірками 5" Аніту Луценко.