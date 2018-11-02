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У столиці пограбували зірку "Танців"

У столиці пограбували зірку "Танців"

Київ • УНН

 • 11693 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Києві пограбували відому українську телеведучу, фітнес-тренера та учасницю "Танців з зірками 5" Аніту Луценко. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram жінки.

"Упс! Повернулися додому, а нас пограбували та викрали машину! Джекпот. Якщо раптом побачите Nissan Juke АА8314PI пишіть. P.S. Винагорода за знахідку гарантую", - написала вона.

Довідка УНН: Аніта Луценко - українська спортсменка, професійний тренер, відомий експерт зі схуднення . Інструктор шоу "Зважені та щасливі". Майстер спорту та срібна чемпіонка Європи зі спортивної аеробіки, багатократна чемпіонка України з аеробіки та фітнесу. Ведуча спортивної рубрики.

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Була також однією з учасниць "Танців з зірками 5".

Як повідомляв УНН, у Печерському районі Києва невідомі зловмисники обікрали квартиру іноземного дипломата.

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