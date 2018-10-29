У Києві пограбували квартиру іноземного дипломата
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У Печерському районі Києва невідомі зловмисники обікрали квартиру іноземного дипломата. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації поліції міста Києва.
“До поліції надійшла заява про крадіжку у помешканні дипломата. Наразі правоохоронці встановлюють усі деталі події, а також проводять заходи по встановленню та розшуку зловмисників”, — розповіли у поліції.
Додамо, що згідно повідомленням ЗМІ у дипломата викрали 6000 євро і три комп'ютерних накопичувача зі службовою інформацією.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 КК України (крадіжка з проникненням).
Нагадаємо, у березні зловмисники обікрали помешкання одного з заступників міністра закордонних справ України.
Як повідомляв УНН, невідомі пограбували квартиру першого заступника міністра економіки Максима Нефьодова.