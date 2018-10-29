В Киеве ограбили квартиру иностранного дипломата
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. В Печерском районе Киева неизвестные злоумышленники обокрали квартиру иностранного дипломата. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации полиции города Киева.
"В полицию поступило заявление о краже в квартире дипломата. Сейчас правоохранители устанавливают все детали произошедшего, а также проводят мероприятия по установлению и розыску злоумышленников", - рассказали в полиции.
Добавим, что согласно сообщениям СМИ у дипломата похитили 6000 евро и три компьютерных накопителя со служебной информацией.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 УК Украины (кража с проникновением).
Напомним, в марте злоумышленники обокрали квартиру одного из заместителей министра иностранных дел Украины.
Как сообщал УНН, неизвестные ограбили квартиру первого заместителя министра экономики Максима Нефедова.