Зловмисники обікрали квартиру заступника Клімкіна
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Поліція розшукує невідомих, які обікрали помешкання одного з заступників міністра закордонних справ України. Про це УНН розповіли столичні правоохоронці.
Пограбування сталося у Дніпровському районі столиці у період, коли дипломат перебував у робочому відрядженні. Тому точної дати злочину встановити поки невдалося. Ймовірно, пограбування сталося у період з 9 по 13 березня.
З квартири було вкрадено телефон та годинник. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка поєднанна з проникненнмя у житло) ККУ.
Як повідомляв УНН, нещодавно правоохоронці затримали чоловіка, який пограбував помешкання тимчасово повіреного у справах Франції у Києві.