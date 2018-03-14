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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 51823 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 62442 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 65610 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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Злоумышленники обокрали квартиру заместителя Климкина

Злоумышленники обокрали квартиру заместителя Климкина

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 марта. УНН. Полиция разыскивает неизвестных, которые обокрали квартиру одного из заместителей министра иностранных дел Украины. Об этом УНН рассказали столичные правоохранители.

Ограбление произошло в Днепровском районе столицы в период, когда дипломат находился в рабочей командировке. Поэтому точной даты преступления установить пока не удалось. Вероятно, ограбление произошло в период с 9 по 13 марта.

Из квартиры были украдены телефон и часы. По данному факту возбуждено уголовное производство ч. 3 ст. 185 (кража сочетании с проникненнмя в жилище) УК Украины.

Как сообщал УНН, недавно правоохранители задержали мужчину, который ограбил квартиру временно поверенного в делах Франции в Киеве.

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