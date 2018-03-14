Злоумышленники обокрали квартиру заместителя Климкина
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Полиция разыскивает неизвестных, которые обокрали квартиру одного из заместителей министра иностранных дел Украины. Об этом УНН рассказали столичные правоохранители.
Ограбление произошло в Днепровском районе столицы в период, когда дипломат находился в рабочей командировке. Поэтому точной даты преступления установить пока не удалось. Вероятно, ограбление произошло в период с 9 по 13 марта.
Из квартиры были украдены телефон и часы. По данному факту возбуждено уголовное производство ч. 3 ст. 185 (кража сочетании с проникненнмя в жилище) УК Украины.
Как сообщал УНН, недавно правоохранители задержали мужчину, который ограбил квартиру временно поверенного в делах Франции в Киеве.