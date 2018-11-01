Невідомі підірвали та пограбували банкомат у Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У Харкові сьогодні вночі невідомі підірвали банкомат і вкрали гроші. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області, передає УНН.
“1 листопада близько 5:00 до Холодногірського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що стався вибух у банкоматі, розташованому по вулиці Велика Панасівська”, — йдеться в повідомленні.
Внаслідок вибуху ніхто з громадян не постраждав. За висновками вибухотехніків, зловмисники використовували саморобний вибуховий пристрій. А сума грошей, яку вкрали, нині встановлюється.
“Факт події внесено до Журналу єдиного обліку правопорушень. Вирішується питання щодо його кваліфікації за Кримінальним кодексом України. Працівники поліції встановлюють всі обставини події та розшукують осіб, причетних до неї”, — зазначили у ГУНП.
Нагадаємо, невідомі підпалили та підірвали банкомат ПриватБанку у Дніпрі.