Неизвестные взорвали и ограбили банкомат в Харькове
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Харькове сегодня ночью неизвестные взорвали банкомат и украли деньги. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, передает УНН.
"1 ноября около 5:00 в Холодногорский отдел полиции поступило сообщение о том, что произошел взрыв в банкомате, расположенном по улице Большая Панасовская", – говорится в сообщении.
В результате взрыва никто из граждан не пострадал. По заключению взрывотехников, злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство. А сумма денег, которые украли, сейчас устанавливается.
"Факт события внесен в журнал единого учета правонарушений. Решается вопрос о его квалификации по Уголовному кодексу Украины. Работники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего и разыскивают лиц, причастных к ней", – отметили в ГУНП.
Напомним, неизвестные подожгли и взорвали банкомат ПриватБанка в Днепре.