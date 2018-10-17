У Дніпрі невідомі вночі підпалили та підірвали банкомат
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. У ніч на 17 жовтня у Дніпрі невідомі підірвали банкомат ПриватБанку. Про це повідомила прес-служба банку, передає УНН.
"Злочин було скоєно близько 2 годині ночі у магазині "Панда" у Дніпрі. Підійшовши до приміщення магазину, де встановлено банкомат, невідомі злочинці скоїли підпал і підрив банкомата, у результаті чого було виведено з ладу охоронно-пожежну сигналізацію банкомата та магазину, сам же банкомат – повністю зруйновано", – повідомили у прес-службі, посилаючись на Службу безпеку банку.
Наряд охорони прибув на місце інциденту після того, як зловмисники втекли.
"Співробітники СБ банку, слідчі поліції з’ясовують усі обставини злочину та встановлюють факти, що вказують на осіб, які можуть бути до нього причетні. ПриватБанк оголосив про винагороду 75 000 гривень за будь-яку інформацію, що допоможе встановити та затримати зловмисників", – зазначили у банку.
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Нагадаємо, у селі Новосілки Київської області невідомі підірвали банкомат та втекли, не забравши грошей.