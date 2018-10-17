В Днепре неизвестные ночью подожгли и взорвали банкомат

"Преступление было совершено около 2 часов ночи в магазине "Панда" в Днепре. Подойдя к помещению магазина, где установлен банкомат, неизвестные преступники совершили поджог и подрыв банкомата, в результате чего были выведены из строя охранно-пожарная сигнализация банкомата и магазина, сам же банкомат – полностью разрушен", – сообщили в пресс-службе, ссылаясь на Службу безопасности банка.

Наряд охраны прибыл на место инцидента после того, как злоумышленники скрылись.

"Сотрудники СБ банка, следователи полиции выясняют все обстоятельства преступления и устанавливают факты, указывающие на лиц, которые могут быть к нему причастны. ПриватБанк объявил о вознаграждении 75 000 гривен за любую информацию, которая поможет установить и задержать злоумышленников", – отметили в банке.

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Напомним, в селе Новоселки Киевской области неизвестные взорвали банкомат и скрылись, не забрав денег.