Під Києвом невідомі підірвали банкомат
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. У селі Новосілки Києво-Святошинського району невідомі підірвали банкомат та втекли, не забравши грошей. Внаслідок події постраждалих немає. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Київської області.
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"Подія сталася ще вночі. На місці працювала слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Постраждалих немає, гроші з банкомату забрати не вдалось. Зараз тривають слідчо-розшукові дій. Зловмисників було декілька, більше трьох", - повідомили у поліції.
Правоохоронці уточнили, що банкомат розташований у приміщенні місцевого супермаркету.
У результаті вибуху невідомої речовини пошкоджено частини рами банкомату, вікна та стеля торгівельного закладу.
Наразі вирішується питання, за якою статтею буде відкриватися кримінальне провадження, уточнили УНН у поліції.
Нагадаємо, у Львові правоохоронці перевіряють повідомлення про загрозу вибуху у Львівській обласній клінічній лікарні, яке надійшло від аноніма у вівторок зранку. На місце події виїхали експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група та працівники інших служб. Правоохоронці обстежують вказане у листі приміщення та прилеглу територію.