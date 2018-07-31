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Під Києвом невідомі підірвали банкомат

Під Києвом невідомі підірвали банкомат

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 липня. УНН. У селі Новосілки Києво-Святошинського району невідомі підірвали банкомат та втекли, не забравши грошей. Внаслідок події постраждалих немає. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Київської області.

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"Подія сталася ще вночі. На місці працювала слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Постраждалих немає, гроші з банкомату забрати не вдалось. Зараз тривають слідчо-розшукові дій. Зловмисників було декілька, більше трьох", - повідомили у поліції.

Правоохоронці уточнили, що банкомат розташований у приміщенні місцевого супермаркету.

У результаті вибуху невідомої речовини пошкоджено частини рами банкомату, вікна та стеля торгівельного закладу.

Наразі вирішується питання, за якою статтею буде відкриватися кримінальне провадження, уточнили УНН у поліції.

Нагадаємо, у Львові правоохоронці перевіряють повідомлення про загрозу вибуху у Львівській обласній клінічній лікарні, яке надійшло від аноніма у вівторок зранку. На місце події виїхали експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група та працівники інших служб. Правоохоронці обстежують вказане у листі приміщення та прилеглу територію. 

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