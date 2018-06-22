Відмовили у кредиті: на Прикарпатті чоловік розтрощив банкомат сокирою
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Один із клієнтів розбив банкомат сокирою у Рогатині через відмову отримати кредит у банку. Про це повідомили у секторі комунікації ГУНП в Івано-Франківській області, передає УНН.
"Вчора вранці працівники однієї із банківських установ повідомили до поліції про те, що один із клієнтів розбив сокирою банкомат", – йдеться в повідомленні.
Поліцейські в ході першочергових слідчих дій встановили особу зловмисника.
"Виявилося, що 40-річний житель району прийшов до банківської установи аби взяти кредитну позику, проте йому відмовили. Почувши категоричну відповідь, обурений чоловік у незаконний спосіб виразив незгоду з умовами оформлення кредиту. Узявши із власного автомобіля сокиру, він потрощив нею банкомат. Озброєного зловмисника затримала слідчо-оперативна група", – зазначили в поліції.
Дії чоловіка кваліфікували як вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 296 КК України – хуліганство, вчинене із грубим порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом.
Відповідно до санкції статті зловмиснику загрожує покарання у вигляді штрафу від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6-ти місяців, або обмеження волі на строк до 5-ти років. Проводиться слідство.
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