Отказали в кредите: на Прикарпатье мужчина разбил банкомат топором
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Один из клиентов разбил банкомат топором в Рогатине из-за отказа получить кредит в банке. Об этом сообщили в секторе коммуникации ГУНП в Ивано-Франковской области, передает УНН.
"Вчера утром работники одного из банковских учреждений сообщили в полицию о том, что один из клиентов разбил топором банкомат", - говорится в сообщении.
Полицейские в ходе первоочередных следственных действий установили личность злоумышленника.
"Оказалось, что 40-летний житель района пришел в банковское учреждение чтобы взять кредитную ссуду, однако ему отказали. Услышав категоричный ответ, возмущенный мужчина незаконным способом выразил несогласие с условиями оформления кредита. Взяв из собственного автомобиля топор, он разбил им банкомат. Вооруженный злоумышленника задержала следственно-оперативная группа", - отметили в полиции.
Действия мужчины квалифицировали как совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 296 УК Украины - хулиганство, совершенное с грубым нарушением общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом.
Согласно санкции статьи злоумышленнику грозит наказание в виде штрафа от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 5-ти лет. Проводится следствие.
Напомним, неизвестные взорвали банкомат "Сбербанка" в Харькове и похитили из него деньги.