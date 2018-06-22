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Отказали в кредите: на Прикарпатье мужчина разбил банкомат топором

Отказали в кредите: на Прикарпатье мужчина разбил банкомат топором

Киев  •  УНН

 • 10472 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Один из клиентов разбил банкомат топором в Рогатине из-за отказа получить кредит в банке. Об этом сообщили в секторе коммуникации ГУНП в Ивано-Франковской области, передает УНН.

"Вчера утром работники одного из банковских учреждений сообщили в полицию о том, что один из клиентов разбил топором банкомат", - говорится в сообщении.

Полицейские в ходе первоочередных следственных действий установили личность злоумышленника.

"Оказалось, что 40-летний житель района пришел в банковское учреждение чтобы взять кредитную ссуду, однако ему отказали. Услышав категоричный ответ, возмущенный мужчина незаконным способом выразил несогласие с условиями оформления кредита. Взяв из собственного автомобиля топор, он разбил им банкомат. Вооруженный злоумышленника задержала следственно-оперативная группа", - отметили в полиции.

Действия мужчины квалифицировали как совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 296 УК Украины - хулиганство, совершенное с грубым нарушением общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом.

Согласно санкции статьи злоумышленнику грозит наказание в виде штрафа от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 5-ти лет. Проводится следствие.

Напомним, неизвестные взорвали банкомат "Сбербанка" в Харькове и похитили из него деньги.

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