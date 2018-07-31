Под Киевом неизвестные взорвали банкомат
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. В селе Новоселки Киево-Святошинского района неизвестные взорвали банкомат и скрылись, не забрав денег. В результате происшествия пострадавших нет. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.
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"ЧП произошло еще ночью. На месте работала следственно-оперативная группа и взрывотехники. Пострадавших нет, деньги из банкомата забрать не удалось. Сейчас продолжаются следственно-розыскные действия. Злоумышленников были несколько, более трех", - сообщили в полиции.
Правоохранители уточнили, что банкомат расположен в помещении местного супермаркета.
В результате взрыва неизвестного вещества повреждено части рамы банкомата, окна и потолок торгового заведения.
Сейчас решается вопрос, по какой статье будет открываться уголовное производство, уточнили УНН в полиции.
Напомним, во Львове правоохранители проверяют сообщение об угрозе взрыва в областной клинической больнице, поступившее от анонима во вторник утром. На место происшествия выехали эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа и сотрудники других служб. Правоохранители обследуют указанное в письме помещение и прилегающую территорию.