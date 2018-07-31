Анонім надіслав лист з погрозою вибуху в лікарні у Львові
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. У Львові правоохоронці перевіряють повідомлення про загрозу вибуху у Львівській обласній клінічній лікарні, яке надійшло від аноніма у вівторок зранку. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ НП в області.
"Сьогодні, 31 липня, о 8:10 до правоохоронців надійшло повідомлення від працівника ГУ ДСНС у Львівській області про те, що на електронну пошту ДСНС України надійшов анонімний лист з погрозою вибуху у приміщенні Львівської обласної клінічної лікарні, розташованої за адресою: вулиця Чернігівська, 7 у Львові", - повідомили у поліції.
На місце події виїхали експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група та працівники інших служб. Правоохоронці обстежують вказане у листі приміщення та прилеглу територію.
Вирішується питання правової кваліфікації події, встановлюється особа автора листа.
Напередодні у Львові анонім погрожував замінувати одну з лікарень.