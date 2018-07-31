Анонім надіслав лист з погрозою вибуху в лікарні у Львові

"Сьогодні, 31 липня, о 8:10 до правоохоронців надійшло повідомлення від працівника ГУ ДСНС у Львівській області про те, що на електронну пошту ДСНС України надійшов анонімний лист з погрозою вибуху у приміщенні Львівської обласної клінічної лікарні, розташованої за адресою: вулиця Чернігівська, 7 у Львові", - повідомили у поліції.

На місце події виїхали експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група та працівники інших служб. Правоохоронці обстежують вказане у листі приміщення та прилеглу територію.

Вирішується питання правової кваліфікації події, встановлюється особа автора листа.

Напередодні у Львові анонім погрожував замінувати одну з лікарень.