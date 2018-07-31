Аноним прислал письмо с угрозой взрыва в больнице во Львове

"Сегодня, 31 июля, в 8:10 правоохранителям поступило сообщение от сотрудника ГУ ГСЧС во Львовской области о том, что на электронную почту ГСЧС Украины поступило анонимное письмо с угрозой взрыва в помещении Львовской областной клинической больницы, расположенной по адресу: улица Черниговская, 7 во Львове", - сообщили в полиции.

На место происшествия выехали эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа и сотрудники других служб. Правоохранители обследуют указанное в письме помещение и прилегающую территорию.

Решается вопрос правовой квалификации события, устанавливается личность автора письма.

Накануне во Львове аноним угрожал заминировать одну из больниц.