У Львові анонім погрожує замінувати одну з лікарень
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Правоохоронці перевіряють інформацію про замінування Львівської обласної клінічної лікарні. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП у Львівській області, передає УНН.
"Сьогодні, 30 липня, близько 9:15 на електронну пошту Львівської обласної клінічної лікарні надійшов анонімний лист з вимогою переказати п'ять тисяч гривень на електронний рахунок. Якщо вимога не буде виконана, автор листа погрожує замінувати приміщення лікарні, розташованому за адресою вулиця Чернігівська, 7 у Львові", - йдеться в повідомленні.
На місце події виїхали експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група та працівники інших служб. Правоохоронці обстежуватимуть вказане у листі приміщення та прилеглу територію.
Крім того, вирішується питання правової кваліфікації інциденту, а також встановлюється особа автора листа.
Нагадаємо, поліція перевіряла інформацію про мінування одного із корпусів Одеського національного медичного університету. Про замінування закладу повідомив анонім. У ході перевірки вибухонебезпечних речовин чи пристроїв правоохоронці не виявили.